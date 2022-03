Será que o presidente Putin terá que deixar de usar botox?

O tema já foi abordado pela imprensa nos últimos anos: será que Vladimir Putin faz tratamentos estéticos com botox? Se o faz, pode ter algumas dificuldades em continuar as intervenções: o fornecimento desta substância, cujo objetivo é dissipar as rugas, está a ser afetado pela suspensão da atividade de certas farmacêuticas na Rússia. Estas empresas anunciaram que estão a cortar ligações com a Rússia como parte das sanções aplicadas pelo Ocidente, devido à invasão na Ucrânia.