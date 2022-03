Eve, a filha de Steve Jobs que está sob os holofotes

Eve tem 23 anos, é a filha mais nova de Steve Jobs, co-fundador da Apple, e anunciou esta semana, no Instagram, que havia assinado contrato com uma das maiores agências de modelos, a DNA Model Management, que representa Emily Ratajkowski, Imaan Hammam ou Doutzen Kroes. Na indústria da moda, Jobs junta-se assim a outros filhos de celebridades, como Kaia Gerber (Cindy Crawford), Lila Moss (Kate Moss), Iris Law (Jude Law) ou Leni Klum (Heidi Klum). O anúncio foi feito no mesmo dia em que esteve na primeira fila do desfile da Louis Vuitton, na Semana de Moda de Paris. "A jovem californiana é uma exímia cavaleira e licenciada em Stanford. Estamos muito empolgados em ajudá-la a lançar a sua auspiciosa carreira de modelo", disse a agência em comunicado divulgado nas redes sociais.



Marcava hora na agenda do pai

Em outubro, Eve, loira e com 1 metro e 70 de altura, brilhou na passarela da Semana de moda de Paris, ao lado de modelos como Gigi Hadid e Paloma Elsesser, no desfile primavera/verão 2022 da Coperni – referido como o momento que a tornou uma figura emergente no mundo da moda. Logo a seguir, foi uma das protagonistas da campanha de Natal da marca de maquilhagem Glossier, com Sydney Sweeney, estrela da série Euphoria.