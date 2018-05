A restauração vai entrar na lista dos negócios de Cristiano Ronaldo, que já aposta forte na hotelaria. Desta vez, o jogador do Real Madrid associou-se à empresa de parques temáticos e resorts Gramado Parks para abrir um restaurante que tem uma característica peculiar: as receitas são da autoria da mãe do craque, Dolores Aveiro.



A novidade foi avançada pela empresa, cujos proprietários se deslocaram a Madrid para ultimar todos os pormenores do projecto. O estabelecimento já está em construção na cidade turística de Gramado, estado de Río Grande do Sul, e tem inauguração prevista para Junho, durante o Campeonato do Mundo, cuja realização ajudará a promover o espaço.



"Experiência na área é o que não falta para Dona Dolores, que foi cozinheira durante anos, profissão que desempenhou como forma de sustentar a família", escreveu a empresa no comunicado onde anuncia o negócio.

A irmã do jogador Kátia é quem está à frente do projecto em nome da família - a cantora escreveu, juntamente com a mãe, o livro As Receitas da Minha Querida Mãe. Aqui, Dolores revelou todos os detalhes das refeições que preparou sempre para a família, incluindo o prato favorito do filho mais famoso: bacalhau à Brás.