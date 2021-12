Marta Ortega, a 'Zarina' do império Inditex

A partir da próxima primavera, Marta Ortega, de 37 anos, será a nova presidente da Inditex, a empresa que o seu pai, Amancio Ortega, de 85, fundou em 1975. A única filha do segundo casamento do dono da Zara, com Flora Marcote, irá ostentar a coroa do império têxtil – ele tem outros dois filhos com a primeira mulher, a falecida Rosalia Mera: Sandra e Marcos. A nova presidente do grupo, que tomará posse a 1 de abril, substitui Pablo Isla, que ocupava o cargo desde 2011, altura em que Amancio deixou a presidência, embora se mantivesse sempre a par dos negócios.



"Arma secreta"

Poucas horas depois do anúncio, as ações da Inditex caíram 6%, eliminando cerca de 3 mil milhões de euros da fortuna de Amancio Ortega. Os especialistas foram rápidos a justificar a visão pessimista: Isla supervisionou uma expansão massiva. O gestor elevou a Inditex a uma empresa avaliada em €88 mil milhões, com quase sete mil lojas em todo o mundo, e por garantir que ela não apenas sobrevivesse, mas prosperasse apesar da pandemia, que esmagou alguns concorrentes. No entanto, há um detalhe importante até agora esquecido pelas especulações negativas em torno da promoção de Ortega – a sua competência e sucesso, considerados pelo The Wall Street Journal como a "arma secreta" da Zara. Em agosto, Marta Ortega quebrou a tradição familiar da discrição (o pai nunca se deixou entrevistar) e deu uma entrevista àquele jornal norte-americano, em que já se intuía que iria presidir a Inditex – grupo que detém, além da Zara, outras marcas como Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka ou Stardivarius.



Apesar de manter a vida privada longe dos focos mediáticos, como o pai sempre fez, a empresária suscita muito interesse e já se tornou uma influencer sem querer. Zarina, como é conhecida, tem sido a melhor embaixadora do seu império têxtil, conseguindo um estilo elegante e sofisticado, misturando umas calças e umas sandálias Zara com uma carteira da Hèrmés. Marta é presença regular na primeira fila dos desfiles mais importantes, ao lado de ícones da moda como Anna Wintour ou Diane von Furstenberg. No início de dezembro, reuniu grandes nomes da moda nacional e internacional, entre eles Naomi Campbell, Jon Kortajarena e Esther Cañadas, na Corunha, numa exposição em homenagem ao fotógrafo Peter Lindbergh, falecido em 2019.