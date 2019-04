Publicação inglesa revela que duque de Cambridge se envolveu com outra mulher quando a esposa estava grávida do terceiro filho.

É uma notícia que está a agitar o Reino Unido e os fãs da família real britânica. A revista britânica In Touch Weekly noticiou que o príncipe William terá traído Kate Middleton quando esta estava grávida do seu terceiro filho.



O boato insiste ainda que o filho mais velho de Diana terá vivido um caso extranconjugal com Rose Hanbury, uma das melhores amigas da duquesa de Cambridge e marquesa de Cholmondeley.



