Ao contrário dos duques de Cambridge, Harry e Meghan Markle não vão permitir que se saiba onde ou quando nasce o bebé do casal.

Os duques de Sussex, Harry e Meghan Markle, anunciaram num comunicado enviado esta quinta-feira que manterão alguns detalhes acerca do nascimento do seu bebé privados, ao contrário do que é costume ocorrer com a família real britânica.

"O Duque e a Duquesa de Sussex estão muito agradecidos pelas mensagens de bondade que receberam das pessoas por todo o Reino Unido e em todo o mundo enquanto se preparam para dar as boas-vindas ao seu bebé. As Altezas Reais tomaram a decisão pessoal de manter os planos em torno do nascimento do bebé privados. Os Duques estão ansiosos por partilhar a boa-nova com todos após terem oportunidade de celebrar como uma nova família", indica a mensagem.

A decisão significa que não haverá nem jornalistas nem imprensa junto ao local onde o bebé deverá nascer – ao contrário do que aconteceu com Kate Middleton – e que Harry e Meghan deverão ter um tempo para se habituarem à vida familiar antes de uma apresentação pública do bebé.

Os príncipes Louis, George e Charlotte, filhos de Kate Middleton e do príncipe William, foram todos apresentados ao público pouco depois de terem nascido. O local onde nasceram também foi revelado.

O bebé dos duques de Sussex deverá nascer ou no fim de abril, ou no início de maio.