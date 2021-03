O miúdo que começou por ser Betsch e agora é mais um Schumacher na F1

Depois do pai, Michael, e do tio, Ralf, é a vez de Mick Schumacher. O piloto, que acabou de completar 22 anos, estreia-se este fim de semana na Fórmula 1, pela Haas. Uma história que começou nos karts, ao colo do heptacampeão mundial, e que inclui acidentes, troféus e dedicação.

O miúdo está sentado em frente à televisão. Estamos no início dos anos 2000, mas ele não se recorda ao certo se tinha 6 ou 7 anos nem qual era o Grande Prémio (GP) – nem tão pouco se o seu pai, na altura já sete vezes campeão mundial, venceu essa prova. Mas lembra-se de uma coisa: "Eu sonhava estar ali a correr".

Passados 15 ou 16 anos, o sonho concretizou-se: Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, vai estrear-se na Fórmula 1 este fim de semana de 27 e 28 de março, no GP do Bahrain, que marca o arranque do campeonato mundial.

Mick, que completou 22 anos a 22 de março e vai correr pela Haas, já garantiu diversas vezes que o nome Schumacher não o vai afetar. "Não vai ser um fardo. Nunca tive problemas com as referências ao meu pai ou às comparações. Para mim, é uma honra e um incentivo extra ser envolvido com uma figura tão marcante na F1 como é o meu pai. Independentemente de todo o sucesso dele e das comparações, eu sinto que apenas tenho de me concentrar e empenhar e tentar fazer o meu melhor", referiu em dezembro de 2020 numa entrevista ao jornal Corriere della Sera.