Dânia Neto volta para os braços do ex-namorado

A relação tinha terminado em Abril passado. Um mês depois da ruptura inesperada, os dois voltam a dar uma segunda oportunidade ao amor.

Dânia Neto e Luís Matos Cunha estão novamente juntos, depois de terem posto um ponto final na relação há pouco mais de um mês. Se o fim do namoro apanhou tudo e todos de surpresa, a reconciliação acabou por ter exactamente o mesmo efeito.



"Houve uma chatice como há em todos os casais. Mas quando as duas pessoas gostam mesmo uma da outra, as diferenças resolvem-se", explicou-se a actriz.



Recorde-se que Dânia Neto e o dentista tinham assumido o amor há pouco menos de um ano. Em Abril, quando terminaram, a actriz partiu para Miami na companhia de uma amiga para tentar ultrapassar a ruptura tendo, inclusivamente, apagado todas as fotografias publicadas nas redes sociais com Luís Matos Cunha.