Rei Juan Carlos humilha a nora Letizia durante jantar

Juan Carlos nunca viu Letizia com bons olhos e agora a relação está mais tensa do que nunca. Os dois não se suportam e, apesar de tentarem manter as aparências quando estão em público, dentro das quatro paredes do Palácio da Zarzuela não se esforçam por estar bem.De acordo com a imprensa espanhola, Juan Carlos não se coíbe de humilhar a nora, nem mesmo na hora das refeições em família.Um desses episódios decorreu num jantar com Constantino da Grécia, irmão da rainha Sofia, e com a sua mulher, Ana María. Durante a conversa, surgiu o tema da guerra do Iraque e Letizia empolgou-se a dar o seu ponto de vista, até porque tinha sido correspondente quando trabalhava como jornalista.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã