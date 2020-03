Os duques de Sussex estiveram esta quinta-feira à noite numa cerimónia de entrega de prémios em Londres, Reino Unido. Foi um dos últimos eventos de Harry e Meghan Markle enquanto membros seniores da Casa Real britânica.

O casal vai mudar-se para o Canadá e tornar-se financeiramente independente.

A cerimónia dos Endeavour Fund Awards distingue os veteranos das forças armandas que foram feridos em serviço e se destacaram pelos feitos no desporto e em desafios de aventura em 2018. A organização foi fundada em 2012 pelo príncipe Harry e já ajudou mais de 6 mil pessoas, de acordo com a informação partilhada na página oficial dos Duques de Sussex no Instagram.



O último evento oficial dos duques de Sussex acontecerá durante a missa da Commonwealth na abadia de Westminster. Deverá ser a última aparição oficial do casal ao lado da rainha Isabel II, do príncipe Carlos e do príncipe William.



A imprensa britânica noticiou que a rainha ficou triste por ter visto tão pouco Archie, o seu oitavo bisneto, que ficou no Canadá enquanto os pais se encontram no Reino Unido.