Letizia lança a tendência dos cabelos brancos

Todas as atenções se voltaram para a rainha de Espanha por se ter mostrado com o cabelo ao natural. A Hola! até fez capa com os brancos de Letizia

Todos os seus movimentos, mudanças de penteado ou as coisas que veste são analisados à lupa. A rainha Letizia sabe disso e cuida da imagem ao milímetro. Mas em novembro, a mulher do Rei Felipe de Espanha surpreendeu ao revelar os seus cabelos brancos. Imediatamente a atenção deixou de estar focada nas suas roupas e acessórios e voltou-se para a nova tendência que a monarca, de 46 anos, terá lançado, ao ponto de a revista Hola! fazer capa com o assunto.

Os cabelos brancos são um sinal de envelhecimento, ao perderem a melanina – o pigmento que dá cor ao cabelo. Não surgem em todo o mundo na mesma idade. Existem estudos que mostram, por exemplo, que aos caucasianos aparecem entre os 30 e os 40 anos, os asiáticos a partir dos 40 e os negros mantêm a cor do cabelo para lá dos 50.

Letizia optou pelo cabelo ao natural. Já não esconde os brancos e não é a única. Kate Middleton, de 37 anos, também se deixou ver com os brancos a descoberto mais do que uma vez. A atriz Salma Hayek, de 52, é outra das defensoras da tendência e mostra-se no Instagram com as suas madeixas naturais.