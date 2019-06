A Rainha Letizia ainda não conseguiu a aprovação dos espanhóis, segundo revela uma sondagem realizada pela IMOP Insights para o site Vanitatis, no 5.º aniversário do reinado de Felipe VI e Letizia, que se assinalou na última quarta-feira, dia 19.

A ex-jornalista, de 46 anos – que se casou com o então príncipe das Asturias, a 22 de maio de 2004 –obteve, entre 0 e 10, uma classificação média de 4,8 pontos, o que a torna no membro da Casa Real pior avaliado, entre ela, o marido e os reis eméritos D. Juan Carlos e D. Sofia. A Rainha Sofia é a favorita, com 6,7, seguida pelo filho, o Rei Felipe com 6,3. D. Juan Carlos não vai além dos 4,9 – uma pontuação ligeiramente superior à da nora, por nos últimos anos ter alguns escândalos atribuídos diretamente a si.

Jovens são os menos críticos com a Rainha

Letizia só teve um episódio polémico - o desencontro com D. Sofia na Catedral de Palma, na Páscoa de 2018 e mesmo assim não consegue que os espanhóis aprovem o seu trabalho como imagem da instituição. Mais de 64% entende que a Rainha Sofia teve um desempenho muito melhor do que a nora durante os seus anos de reinado. Os que responderam "igual" são 21,1% e os que afirmaram que o reinado de Letizia tem sido melhor do que o da sogra são apenas 9,9%.

Curiosamente, nesta sondagem são os jovens, entre os 18 e os 24 anos, que se revelam menos críticos com a mãe da princesa Leonor e da infanta Sofia e consideram até que ela deveria ter um papel mais ativo. Os monárquicos (69,7%), as mulheres (70,7%) e os eleitores dos três partidos de direita (PP, Ciudadanos e Vox) (72,5%) são os que dizem que Letizia é pior rainha que Sofia.

Espanhóis acham que Letizia não tem proximidade

Sobre os atributos de imagem dos membros da família real, como proximidade, profissionalismo, eficácia, prestígio e confiança, verifica-se que a melhor "nota" da mulher de Felipe VI é no profissionalismo, com 5,3. No outro extremo está a proximidade, em que obtém apenas 4,4 e na confiança 4,5. Na eficácia não foi além dos 4,6 e no prestígio 4,7.

Analisando os resultados desta sondagem publicada pela Vanitatis, tiram-se conclusões curiosas: há mais de sete milhões de respostas em que a classificação atribuída a Letizia é "zero" e só dois milhões de "dez". As mulheres são as que mais "penalizam" a Rainha, com 19% a darem-lhe zero, sendo o 5 a nota mais repetida entre os homens.

A sociedade espanhola encontra-se totalmente dividida em relação ao modelo de Estado – 50,8% diz ser monárquico e 46,1% prefere a república, sendo que as mulheres (54,1%) são mais monárquicas que os homens (47,4%).