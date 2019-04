As férias reais na Semana Santa já são uma tradição e desta vez, Letizia de Espanha embarcou com as duas filhas, Leonor e Sofia para Roma. A Rainha e as infantas viajaram, sem Felipe, na manhã de sexta-feira para a capital italiana num voo comercial da Ibéria, em classe executiva.Vestidas de forma informal e com gorros, apanharam o avião no aeroporto Adolfo Suárez, em Madrid, e passaram quase despercebidas, segundo o site Vanitatis. Embora tenham entrado pela zona premium do terminal 4 - serviço solicitado por celebridades para evitar a imprensa - durante a viagem, alguns passageiros notaram a presença da Rainha. Um deles conta que ela até lhe perguntou se a estava a fotografar, depois de o ver a mexer no telemóvel. Ele garantiu-lhe que não e Letizia pediu-lhe desculpa.

O Rei Felipe irá juntar-se à mulher e às filhas esta terça-feira para desfrutar das férias privadas. Só que a escapada real não passará de sábado, já que no domingo se celebra em Palma de Maiorca a tradicional missa de Páscoa, onde estarão os reis, as infantas e os reis eméritos, D. Juan Carlos e D. Sofia. Foi nesta mesma ocasião, que no ano passado se deu o polémico desentendimento entre D. Sofia e Letizia.