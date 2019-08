Dezasseis anos depois de ter deixado a televisão, Letizia volta a estar diante das câmaras, desta vez como protagonista da série documental "Profissão: Rainha", uma produção da televisão pública alemã ZDF, que se foca no trabalho das rainhas europeias mais jovens: além de Letizia de Espanha, Máxima da Holanda e Matilde da Bélgica. Estreia este sábado.



A equipa de televisão liderada pela jornalista Julia Melchior, especialista em realeza, acompanhou e observou a mulher do Rei Felipe VI durante um ano, nos compromissos oficiais, reuniões dentro e fora de Espanha e no seu trabalho de gabinete, onde tem três assistentes. O documentário de 50 minutos - que conta com testemunhos de várias pessoas, como o Nobel da Literatura, Mario Vargas Llosa - é um retrato em primeiro plano de uma rainha ativa, seja como enviada das Nações Unidas, no Dia Mundial da Alimentação, em Roma, em missão humanitária na zona do desastre em Moçambique ou na luta contra a violência de género.

Realeza com grandes audiências

Estes documentários sobre as monarquias são frequentes na estação pública alemã, que lhes dedica muito tempo e dinheiro para os emitir no verão. Em 2007, quando Felipe e Letizia ainda eram príncipes, a ZDF fez um documentário sobre o seu trabalho. "Filhos de Rei" centrava-se nos príncipes herdeiros das casas reais europeias, numa série de seis episódios, que transmitiram nesse verão, com grandes audiências.

Um ano antes, em 2006, a ZDF emitiu um especial sobre o rei Juan Carlos, em que participaram Constantino da Grécia, irmão da rainha Sofia, e o tenor espanhol Plácido Domingo. Foi visto por 4,5 milhões de alemães.