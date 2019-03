Ver esta publicação no Instagram

Watch the moment Her Majesty The Queen posted on @theroyalfamily Instagram for the very first time.

A carta terá sido enviada por Charles Babbage, pioneiro dos computadores, ao seu trisavô, o príncipe Alberto. A rainha sublinhou o sentido de oportunidade ao fazer a sua primeira partilha no Museu da Ciência, associada à tecnologia e à inovação.



Mas a ligação de Isabel II com as tecnologias já é antiga. Em 1976 enviou o primeiro email, em 1997 lançou oficialmente o site www.royal.gov.uk e em 2008 fez o upload de um vídeo para a plataforma YouTube.