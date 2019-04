O amor pelos carros parecer ter passado da rainha Isabel II e de Felipe de Edimburgo para os netos. Segundo a imprensa britânica, o neto mais novo da monarca britânica, James, visconde de Severn, foi apanhado a conduzir o Land Rover do pai, o príncipe Eduardo, dentro dos caminhos do castelo de Windsor.

Segundo o Daily Mail, a criança de 11 anos estava acompanhada pela mãe, a condessa de Wessex, Sofia, que ia sentada no lugar do copiloto, situação que mostra que James contará com a autorização dos progenitores para dar as suas "voltas".