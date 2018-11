Cozinhar para a realeza não deve ser tarefa fácil. Se há alguns séculos um erro na confecção de uma refeição resultaria numa viagem para a Torre, actualmente significa receber uma nota austera da rainha.



Certo dia, a Rainha Isabel II encontrou uma lesma morta na sua salada. Segundo escreve o jornal britânico Daily Mail, a rainha enviou uma mensagem para o pessoal da cozinha no livro destinado aos seus comentários de apreço - ou não - à comida confeccionada pelo chef pessoal.



A Rainha agarrou no animal indesejado, colocou na página do livro e escreveu: "Eu encontrei isto na salada - quer comer?".



A rainha selecciona o que quer comer num livro encadernado em couro vermelho com as sugestões do chef real. Apesar do título real, Isabel II gosta de comida simples, descreve o ex-chef da cozinha Darren McGrady. Solha grelhada com espinafres é um dos seus pratos favoitos.A rainha selecciona o que quer comer num livro encadernado em couro vermelho com as sugestões do chef real. Isabel II marca suas escolhas a lápis, riscando pratos que não quer e escrevendo outras sugestões. Durante a semana, acorda às 7h30 e bebe uma chávena de chá enquanto escuta o programa Today da Radio 4.

Na sua mesa de pequeno-almoço, a monarca não dispensa de um iogurte e marmelada na torrada, cuja côdea às vezes dá aos seus cães. Para o lanche, geralmente às 16h00, Isabel II gosta de sanduíches com as crostas cortadas e bolos de chocolate, gengibre e frutas.