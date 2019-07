A polícia local levou cerca de quatro minutos para o deter enquanto tentavam avaliar se o homem estava armado.



De acordo com a mesma fonte, a rainha era o único membro da família real que dormia no palácio. O incidente não está a ser tratado como terrorismo.



Não é a primeira vez que a equipa de segurança do Palácio de Buckingham tem de lidar com uma situação idêntica a esta.

Um homem de 22 anos subiu a cerca do Palácio de Buckingham , em Londres, Inglaterra, esta quarta-feira de manhã, e ficou a poucos metros da rainha Isabel II , que estava a dormir.Segundo avança o jornal britânico Metro, o homem ia batendo às portas na tentativa de entrar no palácio.