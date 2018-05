Pippa, a irmã mais nova de Kate Middleton, que espera o primeiro filho, chegou à Capela de St. George para o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle, ao lado do marido, James Matthews, com quem se casou faz precisamente amanhã um ano.

Grávida de quatro meses, a notícia de que Pippa, de 34 anos, ia ser mãe, foi revelada poucos dias antes de a irmã Kate ser internada no Hospital St. Mary, em Londres, onde nasceu o príncipe Louis, a 23 de Abril.

Pippa, cujas imagens, de costas, a segurar na cauda do vestido de noiva de Kate, a 29 de Abril de 2011, correram mundo, tornando-a numa das figuras preferidas dos tablóides. Para este casamento, optou um vestido floral de seda Hepburn da marca The Fold, com um corpete justo e uma saia plissada – custa 566 euros. Conjugou com uns sapatos de camurça em tom nude e um elegante chapéu rosa pálido com flores brancas.