Quem são os 30 convidados do funeral de Filipe?

Funeral do marido de Isabel II realiza-se amanhã. Haverá banda e guarda militar, mas só 30 pessoas da família poderão estar na cerimónia. Entre os convidados estão três elementos do lado alemão do duque.

O funeral do duque de Edimburgo realiza-se amanhã à tarde e põe fim ao período de luto nacional, que começou precisamente no sábado passado. Filipe, de 99 anos, morreu há uma semana.



As regras da covid-19 limitaram a cerimónia de despedida do marido de Isabel II e apenas 30 pessoas vão poder estar presentes. Foi também deixada de lado a realização de um funeral de estado, o evento será, apenas, cerimonial.



Às 15h, o mundo poderá acompanhar pela televisão as cerimónias fúnebres do príncipe Filipe, que vão começar com a saída do caixão do Castelo de Windsor para iniciar o cortejo, dentro de um Land Rover (o carro que Filipe conduzia) adaptado, até à capela de St. George, a poucos metros.