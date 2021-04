Quem é a mulher que acompanhou Isabel II no funeral do marido?

A rainha Isabel II sentou-se sozinha na capela de São Jorge durante as cerimónias fúnebres do homem com quem esteve casada 73 anos, Filipe, duque de Edimburgo. Para respeitar as regras de distanciamento social, os 30 membros da família real britânica separaram-se em bolhas familiares, e a rainha ficou sozinha.



Porém, não muito distante estava o seu braço-direito, a sua dama de companhia sénior, pronta a intervir caso a monarca precisasse. Lady Susan Hussey acompanhou a rainha Isabel II durante o trajecto dentro de um Bentley atrás do caixão de Filipe, até à capela de São Jorge.



Hussey tem 81 anos e trabalha com a rainha desde 1960, tendo sido contratada para ajudar com a correspondência recebida depois do nascimento do príncipe André. Foi casada com Marmaduke Hussey, diretor da BBC de 1986 a 1996 (chefiava a televisão quando foi transmitida a célebre entrevista da princesa Diana em que relatava os problemas com o marido, o príncipe Carlos).