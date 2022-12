Quem é a madrinha de William que se demitiu depois de comentários racistas?

Lady Susan Hussey pediu para ser afastada das atividades do Palácio, depois de ter insistido na pergunta sobre o país de origem de uma ativista britânica convidada pela rainha consorte, Camilla. Era uma das principais confidentes de Isabel II e foi ela que a acompanhou no funeral do príncipe Filipe.