Que penteado é este?

A filha do falecido príncipe Takamado, primo do actual imperador Akihito do Japão, seguiu os passos da irmã Noriko e decidiu renunciar à sua condição de membro da família imperial japonesa para se casar com um plebeu. Ayako de Takamado, de 28 anos, casou-se com Kei Moriya, de 32, no passado dia 29, e perdeu o apelido real e todas as regalias.

Depois de um ritual que durou vários dias, incluindo a despedida do imperador, Ayako contraiu matrimónio coroada pelo que mais chamou a atenção na cerimónia: o penteado tradicional, chamado osuberakashi, puxado para trás e para cima e em forma de coração. A princesa quis fazer a despedida do seu estatuto de descendente dos "deuses do Trono do Crisântemo" com um "cabelão" inspirado na primeira Idade Média japonês, a era Heian (794-1185). Naquele período, as mulheres da aristocracia usavam o cabelo exageradamente comprido por ser sinal de beleza e feminilidade. Mas cuidá-lo era um martírio. Para lhe dar forma e volume, tinham vários truques como dormir com o cabelo a secar em cima de uma mesa especial, incensos e ornamentavam-no com pentes, paus, fitas e flores.



Quase 1 milhão para deixar de ser princesa

Para conseguir um volume descomunal, usava-se uma estrutura chamada marukamoji – que deverá ter sido o que a princesa, que não tem muito cabelo, utilizou – ou o kamiagegu, um complexo kit de ferramentas para o efeito. Actualmente há poucos cabeleireiros em Tóquio que fazem o osuberakashi, já que é um processo que dura várias horas e que pode custar cerca de 150 euros. Apesar disso, este penteado nunca saiu de moda e ainda é usado nas cerimónias da nobreza. Mas a última vez que as mulheres japonesas o fizeram com o seu próprio cabelo, sem recurso a perucas/estruturas, foi na era Edo, nos séculos XVII-XIX.



O último casamento de um membro da família imperial foi o de Noriko, irmã mais velha de Ayako, há quatro anos. Nenhuma delas se atreveu a levar o vestido mais cerimonial, o junihitoe, o maior dos kimonos, com 12 capas, que pesa entre 15 a 20 quilos, e que pode custar 300 mil euros, o preço estimado do que vestiu a princesa Masako, dias antes do seu casamento com Naruhito, o próximo imperador.