O peso da tradição no caso da família imperial do Japão bate qualquer uma com o seu rígido protocolo. A lei que regula a mais antiga monarquia do mundo não conta com uma disposição que permita a Akihito, que completa 85 anos a 23 de Dezembro, abdicar. A sucessão do trono do Crisântemo é apenas em caso de morte. Só que a saúde do imperador tem vindo a deteriorar-se nos últimos anos – tendo-se submetido a uma operação ao coração, em 2012, depois de ter sofrido de um cancro na próstata em 2003 – e o governo nipónico abriu uma excepção na abdicação. Akihito, que é considerado uma personalidade divina pelos seus súbditos, um conceito muito diferente da realeza ocidental, irá passar o trono ao príncipe herdeiro Naruhito, de 58 anos, no próximo dia 1 de Maio, ao fim de quase três décadas como imperador.

Naruhito nasceu em 23 de Fevereiro de 1960, e foi o primeiro filho de Michiko Shoda, a primeira plebeia a entrar no círculo imperial, e de Akihito, que era então o príncipe herdeiro. Até aos 28 anos, seu avô Hirohito ocupou o trono. Formou-se na Universidade Gakushuin, em Tóquio, e continuou na Escola de Pós-Graduação em Humanidades, onde – depois de passar dois anos estudando na Grã-Bretanha – completou o doutoramento.





Obstetras à cabeceira

O príncipe conheceu Masako, em 1986, e casaram-se em 1993. A princesa, de 54 anos, nunca se adaptou e tem sofrido depressões ao longo das últimas duas décadas. Todos os membros da família são controlados como marionetas pela Agência Imperial - que é o órgão governamental, responsável por questões do Estado relativas ao trono e que controla o protocolo – mas a maior vítima tem sido Masako, que ficou conhecida como a "princesa triste". Quando se casou, o choque com o protocolo da mais antiga monarquia do mundo e a pressão para garantir um herdeiro foi tão grande que entrou em depressão. Depois de ter sofrido um aborto, antes de engravidar pela segunda vez, a princesa passou a ter um dos melhores obstetras à sua cabeceira, durante 24horas, para que nada falhasse.

Masako, que já era uma mulher emancipada, formada em Oxford e Harvard, tornou-se prisioneira do trono do Crisântemo. Não está autorizada a ter vida profissional e social. Não tem direito a escolher a sua roupa, nem a telefone particular: os seus contactos são feitos e recebidos pelos funcionários da Agência. Foi mãe, quase por milagre, nove anos depois de se casar – a princesa Aiko nasceu em 2001 mas não resolveu o problema da sucessão. Depois de Naruhito, segue-se o seu irmão mais novo, Fumihito, de 52 anos, e o seu filho, Hisahito, de 13.





A impenetrável família imperial

Masako e a filha, mesmo afastadas da vida pública, eram são notícia diariamente. Aos 9 anos, a única filha dos herdeiros do trono japonês faltou vários meses à escola devido a um quadro de ansiedade por ser vítima de bullying por parte dos colegas. A imprensa revelou que a Casa Imperial exigiu que o colégio colocasse calmantes na comida das crianças que perseguiam a princesa. O actual imperador manifestou a vontade de uma maior abertura no severo protocolo e aproximar-se mais dos japoneses, mas a família imperial vive em quase absoluta reclusão, no palácio situado no centro de Tóquio e que ocupa uma área de 7,4 km2. Os monarcas dispõem de outro palácio, com características semelhantes, em Kioto (a 400 quilómetros da capital), mas quase não o utilizam. Os seus jardins estão abertos ao público e constituem uma forte atracção turística.

Poucas são as informações sobre a impenetrável família do imperador. No entanto, algumas publicações já referiram que tem mais de 160 empregados, sendo que cada um só se encarrega de uma tarefa única, pré-estabelecida, ou seja, os que limpam o pó não podem lavar o chão. Devido à debilidade da saúde de Akihito há quatro médicos em serviço permanente no palácio. Mas o séquito de Akihito não fica por aqui: só a Agência da Casa Imperial, a agenda diária e a segurança dos seus membros tem cerca de 1500 funcionários. A despesa anual com a família imperial japonesa ultrapassa os 170 milhões de euros, quase o triplo do que gasta a casa real britânica.