A PSP está a analisar um vídeo do cantor David Carreira, em que este sai de um carro em andamento, para aferir que tipo de infracção terá sido cometida, disse à agência Lusa o subcomissário João Moura."Estamos a verificar o que está em causa ao nível do Código da Estada para aferir que tipo de infracção foi cometida", disse.O vídeo remete para um desafio, que consiste em sair do carro em andamento, chamado #InMyFeelings e que se tornou muito popular nos Estados Unidos, tendo já provocado vários feridos.Este novo desafio que circula na Internet tem como mote uma música do rapper canadiano Drake, sendo o objectivo dançar dentro, ao lado ou por cima de carros em movimento.