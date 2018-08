O rei de Espanha, Felipe VI, foi operado no passado dia 14 de Julho devido a dores persistentes nas costas, que duravam há vários meses. A informação foi tornada pública apenas esta quinta-feira pela imprensa espanhola, que assegura que o corpo clínico do Hospital Ruber Internacional, de Madrid, só descobriu quem iria operar no momento da cirurgia.





O monarca espanhol foi submetido a uma intervenção de radiofrequência, que requer sedação ou anestesia local, mas que não obriga a um longo internamento por norma. "É uma técnica de ambulatório. Não havendo contratempos, o paciente pode ir logo para casa", avançaram especialistas ouvidos pela Semana. A revista adiantou ainda que o rei "foi protegido pela escolta real [para o hospital], tentando não levantar demasiada expectativa e respectivas especulações sobre a operação".A Casa Real explicou que a intervenção não foi relevante e não afectou a agenda oficial de Felipe VI que, duas semanas depois, participou na regata Copa del Rey.