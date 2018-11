Com apenas 16 anos, que completou a 29 de Setembro, Lila Moss protagoniza a sua primeira capa como modelo, na revista Dazed & Confused. Com o título "Who’s that girl", a filha de Kate Moss e do editor Jefferson Hack surge com um volumoso vestido preto com bolas brancas e um chapéu com rede a cobrir-lhe o rosto. Em Outubro passado, Lila foi anunciada como a nova imagem da campanha da linha de cosméticos de Marc Jacobs.



Supervisionada pelo pai

A estreia de Lila Grace como capa de revista também está supervisionada pelo pai, figura do jornalismo alternativo britânico. Além de co-fundador da Dazed & Confused, Hack é igualmente director-executivo do grupo editorial a que pertence, Dazed Media. Há dois anos, Lila Grace dizia que não queria dedicar-se às passarelas, mas ao designer de moda. "A minha filha critica o meu estilo. Diz-me ‘não, mamã, não podes usar isso", contou a mãe à revista Vogue.

A vida de Lila Grace Moss Hack está sob os holofotes desde que nasceu, em 2002. A sua primeira imagem "oficial" foi em 2011, ao lado da mãe, para a objectiva de Mario Testino e em 2016 foram ambas capa da edição italiana da Vogue. Para não cometer os mesmos erros de Kate – descoberta aos 14 anos durante umas férias familiares na Bahamas e que fez a sua primeira capa também aos 16, na revista Face – Lila tem moderado a sua exposição à imprensa. "Foi duro e sofri porque era uma adolescente. Não é que antes não soubesse, mas agora percebo que as modelos jovens precisam de alguém que as acompanhe e se forem os pais, melhor", confessou Kate Moss, de 44 anos, depois de a filha ter sido escolhida pela Marc Jacobs Beauty.



Topless aos 15 anos

A top model – que fez fortuna nos anos 90 por representar a anti-modelo, com o seu corpo sem curvas e peito pequeno – fala sobre as pressões que sofreu e afirma que se arrepende de ter posado em topless com apenas 15 anos: "Não deixaria que a minha filha o fizesse agora. Quando olho para ela e penso que com a sua idade já fazia topless é uma loucura!" Actualmente é dona da sua própria agência de modelos, a Kate Moss Agency, e diz que até hoje lhe custa a acreditar como conseguiu destacar-se numa indústria que tinha Naomi Campbell, Linda Evangelista e Christy Turlington no pódio: "Eu não media 1 metro e 80 e não estava tão em forma como elas. Eu era diferente e por isso me contratavam".

O seu aspecto físico sempre foi alvo de análise desde a adolescência. Mario Testino inspeccionava a sua pele à procura de imperfeições antes de uma sessão fotográfica. "Ele punha os seus óculos em cima da minha cara como se fosse uma lupa e eu mexia-me para que não se conseguisse concentrar", recorda Moss.