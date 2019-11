Georgina Rodriguez com ciúmes de Rita Pereira

Está explicada a discussão entre Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo durante a gala da MTV, que decorreu no último domingo, em Sevilha. O casal foi fotografado de semblante carregado nos bastidores do evento e, de acordo com a imprensa espanhola, o motivo da discórdia foi Rita Pereira . Gio não terá gostado da "forma efusiva" como a atriz portuguesa cumprimentou Ronaldo, enquanto praticamente a ignorou, e fez uma cena de ciúmes.