Ativista cristão ameaça processar Super Bowl por demasiada sensualidade

"Acho que devemos processar

. Será que o espetáculo do intervalo não deveria ter tido classificação etária? Houve algum aviso de que o seu filho de 12 anos - cujas hormonas estão a começar a funcionar - iria assistir a algo que poderia lhe causar excitação?", apontou Daubernmire no seu podcast, afirmando ainda que foram mostradas demasiadas imagens das virilhas das artistas.





O ativista cristão norte-americano Dave Daubernmire não gostou do espetáculo do intervalo do Super Bowl, que contou com Shakira e Jennifer Lopez, afirmando que quer processar a NFL em 867 biliões de dólares devido por ser um conteúdo com demasiada sensualidade.[a NFL]O ativista afirmou ainda que este conteúdo impede as pessoas de "entrar no reino dos céus", uma vez que não foram avisadas de que imagens tão sensuais seriam mostradas na televisão em horário nobre. Acabou por mudar o nome ao espetáculo, referindo-se a ele como o "Espetáculo Pornográfico do Super Bowl"."E quando entramos num site de pornografia, não queremos ver mulheres de 50 anos", apontou ainda, referindo-se à idade de Jennifer Lopez e insinuando que seria demasiado velha para aquele espetáculo. "Queremos ver mulheres de 24 anos, não a Jennifer Lopes com 50."