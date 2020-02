Aos 57 anos, apresentador casado revelou ser gay. A mulher apoiou-o

Aos 57 anos, um dos apresentadores mais conhecidos do Reino Unido, casado há 27 anos, revelou ser gay. Phillip Schofield apresenta o programa This Morning na ITV, cuja conta de Twitter divulgou o comunicado sobre a orientação sexual do apresentador.





"Com a força e o apoio da minha mulher e das minhas filhas, reconciliei-me com o facto que sou gay", lê-se no texto. "Sou casado com a Steph há quase 27 anos, e temos duas filhas crescidas, Molly e Ruby. A minha família apoiou-me tanto: tentaram alegrar-me, dar-me gentileza e amor, apesar da sua própria confusão. Mesmo assim não consigo dormir e houve muitos momentos negros."

Depois do comunicado, Phillip Schofield surgiu no programa, descrevendo a mulher, Stephanie Lowe, como "a alma mais gentil que alguma vez conheci" e dizendo que ela foi "incrível".

Schofield não apresentou o programa inteiro, mas surgiu no início a dizer que a decisão não foi forçada; tomou-a porque "tudo o que se pode ser na vida é honesto connosco próprios". "Estava a chegar ao ponto em que não era honesto comigo e não gostava muito de mim por não o ser", afirma.



Diz ter chorado no ombro da apresentadora que o acompanha no programa, Holly Willoughby, que o acompanhou no programa esta sexta-feira. "O que acontece é que, sabem, isto me tem incomodado há muito tempo, todos fazem estas coisas à velocidade própria, quando pensam que é o tempo certo", detalhou Schofield. "Consumiu a minha cabeça, e tornou-se um problema na minha cabeça."

Quem é Stephanie Lowe?

A mulher de Phillip Schofield, Stephanie Lowe, tem 55 anos. Casaram-se em 1993 na BBC. Quando abordou a forma como a mulher estava a lidar com a notícia, Schofield disse: "É duro. Isto não é uma coisa que aconteceu depressa… ela é maravilhosa. Não há ninguém na minha vida que me tivesse apoiado como mulher… ela é impressionante."

O casal teve duas filhas: Molly, de 27 anos, e Ruby, de 24.

No comunicado divulgado no Twitter, Schofield abordou o "conflito interno" que sentiu, que marca a diferença com "um mundo que mudou tanto pelo melhor".

"Todos os dias no This Morning, sento-me impressionado com os que conhecemos e que foram corajosos e abertos ao confrontar a verdade deles – por isso é a minha vez de partilhar as minhas. Isto vai provavelmente surgir a todos como uma surpresa e compreendo, mas só ao enfrentar isto, ao ser honesto, é que espero encontrar a paz na minha mente e avançar", escreveu, concluindo com um pedido de gentileza para com a sua família.

Holly Willoughby, a sua colega, partilhou uma imagem dos dois na conta de Instagram e escreveu: "Nunca me senti mais orgulhosa do meu amigo do que hoje."