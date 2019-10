O emir do Dubai Mohamed bin Rashid está há vários meses na mira dos ativistas dos direitos humanos pela fuga da sua mulher, a princesa Haya da Jordânia, para Londres, e de duas das suas filhas o terem tentado, mas sem sucesso.

Agora, o seu filho, o príncipe herdeiro Hamdan Bin Mohamed, mais conhecido por Fazza, é acusado pela The Victorian Society - uma associação benéfica britânica que zela pelo cuidado do património britânico - de abandonar a manutenção de Shadwell Court. A imponente mansão vitoriana de 1715 está situada em Thetford, no sudoeste do Reino Unido, e segundo a organização está em decadência desde meados dos anos 90 e o seu abandono provocou a deterioração da sua estrutura, sobretudo do telhado. Para a Victoria Society, Shadwell Court estará no primeiro lugar do ranking dos 10 edifícios mais valiosos do país. Fazza usa a propriedade para a criação de alguns dos cavalos mais caros do mundo, já que um dos seus deportos favoritos são as corridas de cavalos.

1,86 milhões gastos na conservação

"Como é que um edifício destes, um exemplar único, da época vitoriana como Shadwell Court pode estar assim abandonado?, diz Christopher Costelloe, diretor da Sociedade. Um portavoz do príncipe garante que desde 2008 a família real do Dubai já gastou 1,86 milhões de euros em trabalhos de conservação do edifício, classificado com o maior grau de proteção do património britânico.

O emir do Dubai, pai de Fazza (que em árabe significa "corajoso"), é um dos homens mais ricos do mundo. É considerado o sexto rei mais rico do planeta, a par do duque Henrique de Luxemburgo. A sua fortuna está estimada em mais de 3.50º milhões de euros. O príncipe herdeiro, de 36 anos, foi um dos solteiros mais cobiçados até maio passado, quando se casou com a prima Sheikha bint Saeed bin Thani Al Maktoum.