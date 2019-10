O enigmático romance de Joaquin Phoenix e Rooney Mara

Joaquin Phoenix, de 44 anos, e Rooney Mara, de 34, vão contra todas as regras do manual de celebridades de Hollywood: não posam em público e não falam sobre a sua relação. Partilham o mesmo perfil profissional, mas contextos familiares completamente opostos. Ronney pertence a uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos, enquanto o protagonista de Joker, que estreou esta quinta-feira, é filho de hippies errantes e com uma infância marcada pela tragédia – uma história que dava um filme.

Amor livre e abusos sexuais

Ronney, protagonista de filmes como Carol, é um enigma para o público, apesar do seu currículo, do estilo nas passadeiras vermelhas e de ter sido a imagem do último perfume da Givenchy. Nomeada para os oscares e para os Globos de Ouro, o seu nome tem mais eco na imprensa desportiva do que na cinematográfica. A atriz é filha de um casal que uniu as duas famílias norte-americanas mais poderosas. Os Mara, do lado paterno, são donos da equipa de futebol americano New York Giants e do lado da mãe, possuem os Pittsburg Steelers, um clube histórico. Ronney nasceu e cresceu em Bedford, a uma hora de Manhattan, e apesar de rica, estudou numa escola pública e nunca se deixou tornar numa Paris Hilton. Licenciou-se em psicologia e organizações governamentais e viajou muito pelo mundo.

A história de Joaquin Phoenix é muito diferente. Quando nasceu, os seus pais pediam esmola nas ruas de San Juan, em Porto Rico, cantando e tocando guitarra. Hippies, pertenciam à seita religiosa Os meninos de Deus e tornaram-se evangelizadores nómadas pelo continente americano. Defendiam o amor livre e usavam o sexo para confraternizar com os outros integrantes do culto, havendo até casos de abuso sexual de crianças. O próprio River Phoenix, ator e músico e irmão mais velho de Joaquin, confessou que perdeu a virgindade aos 4 anos. O êxito de River - que foi uma das promessas mais brilhantes da década de 90 - tirou a família da miséria. A sua morte, aos 23 anos, por overdose, marcaria para sempre Joaquin, que começava a dar os primeiros passos no cinema.

Um retiro detox

Ronney conheceu Joaquin em 2012, quando se cruzaram nas rodagens de Her, e a relação não começou da melhor maneira. Ele contou à Vanity Fair que no início pensava que ela o detestava até perceber que era só tímida. A cumplicidade entre os dois era evidente dentro e fora do grande ecrã. Os fotógrafos só captaram a primeira imagem deles juntos, a entrar num spa para fazer um retiro detox, no início de 2017 e na primavera desse ano confirmaram a relação ao desfilarem na passadeira vermelha do festival de Cannes. Desde então até à estreia internacional de Joker, em Veneza, o romance não só se consolidou como Mara apareceu com um anel de noivado.