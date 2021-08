Lourenço Ortição: "Senti que precisava de adrenalina"

Depois de ter “estagnado” na TVI quis sair. Foi para as Maldivas e dali a pouco assinava com a SIC. Durante três dias falámos com o ator que já está a gravar uma série, gere o seu restaurante e desenvolve os “melhores gelados do mundo”. E ainda não voltou a pegar na mota.