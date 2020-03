Siga a Sábado nas redes sociais

A atriz Júlia Palha apela aos seus mais de 300 mil seguidores com uma foto em biquini a apanhar sol "no quintal", assim como Teresa Guilherme, embora não de biquini, e Sara Sampaio passou o tempo a construir um puzzle de mil peças, na companhia dos seus cães, Kyta e Sul. "Neste momento difícil para todo o mundo, sejamos gratos pelas coisas que importam – a nossa saúde, a nossa família e os nossos entes queridos. Fique em casa e vamos ajudar todos os profissionais de saúde que lutam para salvar vidas", escreveu Cristiano Ronaldo na legenda de uma foto, com os três filhos mais novos, em casa, e que em menos de três horas somava mais de 5 milhões de "gostos".Isabel Figueira aproveita o tempo livre para pôr a leitura em dia. Já Maria João Bastos parece farta do isolamento ao fim de tantos dias, a ver pela foto que publicou. Maria Cerqueira Gomes também está confinada na sua casa, na Foz, Porto, e relaxa a beber chá e Cláudio Ramos continua a trabalhar de casa. "Teletrabalho na verdade virou uma palavra tão natural como ‘tenho sede’", diz o apresentador do Big Brother. A atriz Mariana Monteiro não se cansa de fazer exercício e Judite Sousa lembra que entramos na terceira semana de isolamento, "dias longos e angustiantes".