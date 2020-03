Plácido Domingo hospitalizado por complicações provocadas pelo coronavírus

tenor espanhol tinha anunciado no passado domingo que estava infetado com o novo coronavírus e que ficaria em isolamento com a família. Na altura, Plácido Domingo, de 79 anos, apelou à adoção de medidas que impeçam a propagação da pandemia.

O cantor de ópera Plácido Domingo - que anunciou estar infetado com coronavírus no passado dia 22 - foi hospitalizado em Acapulco, México, devido a complicações relacionadas com o vírus."Ele está bem e a responder ao tratamento", anunciou o porta-voz do músico em comunicado à CNN.

"Sinto que é meu dever moral anunciar que testei positivo para a COVID19, o coronavírus. A minha família e eu estamos todos em auto-isolamento pelo tempo que for considerado clinicamente necessário. Atualmente, estamos todos de boa saúde, mas comecei a sentir sintomas de febre e tosse, decidindo fazer o teste e o resultado deu positivo", escreveu o cantor lírico na sua página de Facebook.