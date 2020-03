Coronavírus: rei da Tailândia foge para a Baviera

Siga a Sábado nas redes sociais

O rei Maha Vajiralongkorn isolou-se num luxuoso hotel no estado da Baviera, na Alemanha, com a sua enorme comitiva, em pleno surto de coronavírus, provocando a ira dos súbditos, que o têm criticado duramente nas redes sociais.Segundo o jornal alemão Bild, o rei da Tailândia, também conhecido como Rama X, terá reservado todo o Grand Hotel Sonnenbichl com um "harém" de 20 mulheres. O hotel de quatro estrelas em Garmisch-Partenkirchen recebeu "permissão especial" do conselho distrital para os acomodar, de acordo com os relatórios, mas 119 membros da comitiva foram recambiados à Tailândia por suspeita de que possam estar infetados com Covid-19.A atitude de Maha não foi bem vista pelos tailandeses que o arrasaram na internet, violando as leis de lesa-majestade do país, segundo as quais aqueles que insultam ou criticam a monarquia incorrem numa pena de prisão que pode ir até 15 anos. A hashtag #Por que precisamos de um rei (em tailandês) foi replicada mais de 1,2 milhão de vezes no Twitter, só no domingo, depois de surgirem notícias de que o rei de 67 anos se encontrava de férias na Alemanha.Há muito que o monarca tem uma forte ligação com a Baviera, onde passa grande parte por ano. Diz-se que possui uma vila em Tutzing, em Garmisch, onde gosta de apanhar morangos, andar de bicicleta ou de ir jantar a uma das pousadas, mas só depois de os seus provadores testarem tudo. Andrew MacGregor Marshall, jornalista e autor de Um Reino em Crise: A Luta pela Democracia da Tailândia no Século XXI twittou imagens que revelam a crescente impopularidade de Maha Vajiralongkorn. Uma dessas imagens são as notas que circulam com a imagem desfigurada do rei.Maha não faz uma aparição pública no seu país desde fevereiro, revelou o The Times. O seu reinado começou em 2016 após a morte do seu pai, o rei Bhumibol. Embora não haja forma de avaliar a sua popularidade entre os tailandeses por causa das leis de lesa-majestade, acredita-se que ele não seja tão adorado como o pai, que governou durante mais de 70 anos.A Tailândia foi o primeiro país a seguir à China a registar um caso de Covid-19, em janeiro, mas tinha apenas 42 infetados no final de fevereiro, de acordo com o Ministério da Saúde do país. Com o aumento dos casos, foram impostas medidas de controlo mais rigorosas. Na semana passada, as autoridades encerraram escolas, shoppings, bares, e restaurantes e esclas em Banguecoque, pelo menos por 22 dias. Estima-se que haja cerca de 1500 infetados com coronavírus na Tailândia.