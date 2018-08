Thomas Markle, o pai da duquesa de Sussex Meghan Markle, não fala com a filha desde que esta se casou com o príncipe Harry e receia não voltar a fazê-lo. Ao jornal The Sun, Thomas Markle disse em entrevista: "Não espero vê-la ou voltar a ouvi-la e está tudo bem."Meghan Markle, de 37 anos, casou com o príncipe Harry em Maio. Porém, o enlace foi ensombrado pela polémica em torno do seu pai, que alegou problemas de saúde para não comparecer ao casamento. Terá sido submetido a uma cirurgia ao coração. Antes, soube-se que encenou fotografias com um paparazzi, em que estudava o Reino Unido.Na entrevista, Thomas Markle disse que desligou o telefone a Harry quando este criticou as imagens encenadas.Lamentou ainda que não consiga contactá-la. "O número de telefone que usava não funciona. A ligação com a família real nunca responde e não há um endereço para onde possa escrever", contou. Thomas relatou ter saudades da filha e querer fazer parte da sua vida. "Eu gostava que a minha relação com Meghan fosse como a de um pai com uma filha, como sempre tivemos. Gostava de colocar as nossas diferenças de lado e que nos encontrássemos. Tenho muitas saudades dela. Se tenho uma mensagem para Harry, é 'habitua-te, sou o teu novo sogro'".Segundo o pai de Meghan, ela é "muito maternal". "Ela adora cozinhar".Já Doria Ragland, a mãe de Meghan, está a preparar-se para se mudar para o Reino Unido de modo a estar mais perto da filha. Deverá mudar-se no próximo mês, segundo o jornal Daily Mail.