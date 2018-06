Paul McCartney e James Corden passearam por Liverpool no novo vídeo da rubrica Carpool Karaoke, do programa The Late Late Show. O cantor, cujo novo álbum chega em Setembro, foi o anfitrião.Durante um longo passeio, mostrou locais da juventude, a barbearia de Penny Lane, e a casa onde escreveu canções com John Lennon, entre outros locais. Até cantaram num pub da cidade britânica. Veja: