Cantor está a fazer uma intensa digressão em Espanha.

Salvador Sobral está a fazer uma digressão em Espanha e foi entrevistado por vários meios de comunicação. Ao site ABC, abordou assuntos mais pessoais; no programa televisivo El Hormiguero, falou de coca.



Depois do transplante de coração a que foi submetido, Sobral descarta tornar-se um promotor da doação de órgãos. "Hoje em dia não penso fazer nenhuma iniciativa para convencer as pessoas a doar órgãos, agora quero viver a minha vida e não estar associado a isso", afirmou o cantor ao site ABC.



"Antes ia cansado e desmotivado para os sítios e agora tenho muita energia e sinto-me muito grato por poder continuar a fazer coisas", frisou.

O vencedor do Festival da Eurovisão em 2017 confessou ainda que deseja "formar uma família" e continuar a tocar. "Se me estou a apaixonar pelo meu sobrinho, imagina o que seria ter um filho… Ficaria muito feliz", explicou.



Sobral garante ainda que tenta não mudar nada na sua vida devido à fama. "No outro dia fui à praia e sabia que as pessoas estavam a olhar para mim. Primeiro não quis tomar banho para que não vissem como o meu corpo ficou depois de tudo o que se passou comigo, mas depois pensei: ‘Se não fosses famoso tomavas banho’. Tirei a camisola e fui à água", contou. A fama "como tudo na vida tem coisas boas e más e dá-me muito mais coisas positivas", concluiu.



Já no programa televisivo El Hormiguero, Sobral explicou, em tom de brincadeira, como conseguia ter energia para os concertos. "Consigo muito bem, a coca ajudou-me muito", brincou, antes de se rir. "Ai, tinham-me avisado que era um programa familiar", acrescentou.



No dia 27 de Junho, Salvador Sobral dará um concerto em Málaga. Segue-se Barcelona, Madrid e Palma de Maiorca.