Gualtier aluga peças – até as usadas por Madonna

O enfant terrible da moda continua a surpreender, desta vez pelo aluguer de artigos que vieram do baú. São mais de 30 mil items históricos a entrarem no mercado – até o espartilho que criou para a rainha da pop.

O icónico espartilho de cetim, usado por Madonna na Blonde Ambition Tour (1990), vai estar em breve ao alcance dos fãs. Quer dizer, dos que aderirem ao aluguer de peças antigas com a etiqueta Jean Paul Gaultier. O serviço faz parte da nova estratégia da marca, cujo site foi renovado e convertido em loja online (lançada na quarta-feira, dia 27).



A novidade tem como objetivo chegar a novos públicos, menos abastados, mas ainda assim exclusivos – já que a gerência, pela voz de Antoine Gagey, disse ao site de notícias de moda WWD não querer invadir o mercado: "É outra forma de explorarmos e entrarmos em contacto com a base de fãs."



Baú que é mina de ouro

Serão alugadas mais de 30 mil peças, criadas por Gaultier, considerado o enfant terrible da moda, ao longo de cinco décadas de carreira. "Uma mina de ouro", admite Antoine Gagey. Os preços das mesmas oscilam entre os 150 euros (por exemplo, por um lenço) e os 700 euros (vestido de noite). Sendo que o espartilho cónico com fecho ao centro será, decerto, das mais procuradas (segundo o The Guardian).