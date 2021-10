Mako. Era uma vez uma princesa que renunciou a um milhão de euros

A princesa Mako do Japão, sobrinha do imperador Naruhito, acaba de perder o seu estatuto real ao casar-se com o plebeu, Kei Komuro, com quem namorava desde a universidade. Depois de anos de críticas a esta relação – que deixou a neta mais velha do imperador emérito Akihito e da imperatriz Michiko com problemas de saúde mental – o casal revelou esta terça-feira, numa conferência de imprensa, num hotel em Tóquio, que se haviam casado, recusando responder às perguntas dos jornalistas.



Em setembro de 2017, Mako e Kei, ambos com 30 anos, posaram para os meios de comunicação para anunciar o casamento que seria no outono de 2018, e que só aconteceu agora por causa de um escândalo financeiro em que a mãe do noivo se envolveu – um ex-namorado dela reclamava uma dívida de cerca de 30 mil euros, que ela alega ter sido um presente. Alguns japoneses conservadores entendem que Komuro, filho de mãe solteira, não é um marido digno para uma sobrinha do imperador e os tabloides passaram os últimos anos a tentar encontrar mais polémicas sobre a sua família. No mês passado, Kei voltou ao Japão, depois de ter estado três anos a estudar em Nova Iorque, e foi bombardeado com críticas sobre a sua aparência: estava a usar um rabo de cavalo "desrespeitoso" no reencontro com a noiva e com os pais dela.