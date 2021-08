Pai de Britney Spears aceita deixar de ser tutor da cantora

O pai da cantora norte-americana Britney Spears, Jamie Spears, desistiu de ser tutor da artista, de acordo com o site norte-americano TMZ.



"Mesmo sendo o senhor Spears o alvo incessante de ataques injustificados, ele não acredita que uma batalha pública com a sua filha sobre o seu serviço como tutor dela seria de seu interesse", dizem os documentos, enviados pelo advogado de Jamie. A decisão surge depois de uma batalha nos tribunais que se arrastou durante vários anos.



Britney Spears tinha afirmado no passado mês de julho na rede social Instagram que não voltaria a atuar em palco enquanto o pai lhe controlasse a vida profissional e pessoal.



Em julho deste ano, o tribunal negou o pedido feito pela cantora Britney Spears para deixar de ser o pai a tutelar a sua carreira e os seus bens. De acordo com a decisão judicial, James Spears vai continuar a tutelar a vida da filha. "O pedido para suspender James P. Spears de forma imediata após a indicação do Bessemer Trust Company of California como único tutor foi recusado", dizem os documentos oficiais.