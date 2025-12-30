Família de George Clooney recebe cidadania francesa

George e Amal Clooney não queriam criar os filhos na "cultura de Hollywood": "Não quero que eles andem por aí preocupados com os paparazzi".

O ator George Clooney, a advogada Amal Clooney e os dois filhos do casal receberam a cidadania francesa, segundo a informação que consta num decreto oficial publicado no Diário da República francês.



George e Amal Clooney recebem cidadania francesa Photo by Alberto Pezzali/Invision/AP, File

Trata-se da confirmação de um desejo que Clooney mencionou no início de dezembro, altura em que elogiou as leis de privacidade francesas, capazes de protegerem a sua família dos paparazzis. “Adoro a cultura francesa, a vossa língua, mesmo que ainda não a domine completamente depois de 400 dias de aulas. Aqui não tiram fotos às crianças. Não há paparazzi escondidos nos portões da escola, isso é o mais importante para nós”, afirmou à rádio RTL.

Clooney é casado com a advogada britânica-libanesa de direitos humanos Amal Clooney, que fala fluentemente francês, e o casal é proprietário de várias propriedades na Europa, incluindo uma no Lago Como, em Itália, uma antiga quinta vinícola no sul de França, perto de Brignoles, assim como uma mansão em Inglaterra. Segundo o ator e realizador, embora a família viaje com frequência, é em França que são “mais felizes”.

A propriedade de França foi adquirida em 2021 depois de o casal - que tem dois filhos gémeos, atualmente com oito anos – ter decidido sair da “cultura de Hollywood”: “Estava preocupado por criarmos os nossos filhos em Los Angeles, na cultura de Hollywood. Não quero que eles andem por aí preocupados com os paparazzi. Não quero que sejam comparados aos filhos de outras pessoas famosas”.