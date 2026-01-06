Quais foram os royals que mais trabalharam em 2025

Quantos dias trabalharam os reis, rainhas, princípes e princesas ao longo de 2025? Um site fez um ranking e revela quem teve a agenda mais preenchida

O Rei Felipe VI foi o royal que mais trabalhou em 2025, seguido de Alberto do Mónaco e do príncipe herdeiro da Noruega, Haakon. É o que mostra o ranking anual da UFO NO MORE, site especializado em analisar as agendas públicas dos membros da realeza europeia. No total, contabilizam o número de dias que 27 reis, rainhas, príncipes e princesas trabalharam.



Filipe VI e Letizia de Espanha trabalharam mais do que no ano anterior

Se em 2024, Alberto do Mónaco ocupou o primeiro lugar, com 208 dias, em 2025 ficou-se pelos 165. No ano que agora terminou, o líder do ranking é o Rei de Espanha. Trabalhou 192 dias, tendo sido o mês de junho o mais sobrecarregado de compromissos. Entre as mulheres, a Rainha Letizia foi a mais ocupada, com 121 dias de trabalho – mais 12 do que no ano anterior. A Rainha Sofia foi o terceiro membro da família real espanhola mais ativo.

Rei Carlos bateu recorde de compromissos

O Rei Felipe da Bélgica ocupa o quarto lugar, com 139 dias de trabalho, e a Rainha Matilde, com 108, descendo à 17.ª posição da lista. O Rei Carlos Gustavo da Suécia surge em quinto, com 131, e a Rainha Sílvia, 98 dias (menos 20 do que em 2024). Já a sua primogénita, Vitória, herdeira do trono, teve 119 dias de compromissos – mais sete do que no ano anterior – sendo a segunda royal mais trabalhadora a seguir a Letizia. O Rei Guilherme da Holanda ocupa sétimo posto, com 122 dias trabalhados, a Rainha Máxima, com 116, fica em 11.º, e a princesa Amália, apesar de ter cada vez mais presenças públicas em atos oficiais, só esteve 18 dias ao serviço da casa real.



Ranking do site UFO NO MORE

Entre a família real britânica, o primeiro que aparece na lista é o príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, com 131 dias de trabalho. Há que ter em conta que a UFO No More não incluiu as agendas dos reis Carlos e Camila, bem como da princesa Ana. Se incluísse, o monarca poderia mesmo ter sido o mais trabalhador, já que, segundo o Write Royalty, o sucessor de Isabel II de Inglaterra cumpriu em 2025 o maior número de compromissos desde 2019. O Rei esteve no segundo ano de tratamento contra o cancro, mas não deixou que isso afetasse as suas funções.

William, herdeiro do trono, ficou na 14.ª posição, tendo trabalhado 109 dias. Já Kate Middleton ocupa o 25.º lugar, ainda que tenha estado mais disponível para assumir compromissos do que no ano anterior, em que só trabalhou 12 dias, devido ao diagnóstico de cancro, no início de 2024. Nos últimos lugares do ranking estão Estefânia do Luxemburgo, atual Grã Duquesa, e a sogra, Maria Teresa. O Grão-Duque, Henrique, abdicou a favor do filho, Guilherme, em outubro de 2025, o que explica a diminuição dos compromissos públicos do casal nos últimos meses do ano.