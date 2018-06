A boa relação entre o príncipe Carlos e a nora Meghan Markle ficou patente no dia do casamento da jovem norte-americana com o filho mais novo do herdeiro da coroa britânica, Harry. Face a ausência do pai da noiva, Meghan pediu ao futuro sogro que a acompanhasse em parte da caminhada até ao altar – uma demonstração de confiança e empatia.Mas agora novos detalhes revelados pela imprensa britânica demonstram como entre os dois tudo parece correr bem. Segundo os jornais ingleses, a consideração de Carlos por Meghan fica patente na alcunha que escolheu para a actriz: volfrâmio.Para o príncipe, segundo fontes citadas pelas mesmas fontes, a duquesa de Sussex é ""resistente e inflexível" como o metal. "Tornou-se um ermo carinho", explicou uma fonte ao The Mail. Para o filho mais velho de Isabel II, Harry tem um feitio mais conflituoso e precisa de uma figura como Meghan na vida – que dá força e encaminha o jovem príncipe quando é preciso.