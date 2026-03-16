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16 de março de 2026 às 13:16

O glamour na passadeira vermelha dos Óscares

Com vestidos exuberantes e fatos elegantes, as estrelas de Hollywood desfilaram na passadeira vermelha do Dolby Theatre antes da cerimónia de entrega dos Óscares, que decorreu este domingo em Los Angeles, EUA.

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