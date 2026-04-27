Jack Grealish envolto em nova polémica: médio apanhado a dormir em terraço após tarde de copos

Jogador emprestado pelo Man. City ao Everton encontra-se a recuperar de uma lesão grave

Nem uma lesão grave impede de Jack Grealish voltar a estar em destaque nos jornais ingleses... e o motivo não está relacionado com futebol. O médio inglês, cedido pelo Man. City ao Everton, está nas manchestes do 'The Sun' esta 2.ª feira depois de ter sido apanhado a dormir no terraço de um bar em Manchester. Como confirmaram algumas testemunhas ao jornal britânico, o que provocou esse estado de convalescência foi uma longa tarde de copos.



Jack Grealish novamente em destaque... fora de campo AP

"Os amigos estavam a tentar acordá-lo. Com certeza que o álcool teve grande efeito", afirmou uma fonte no local. Entretanto, várias fotografias do jogador adormecido têm-se espalhado pelas redes sociais.

Recorde-se que Grealish está afastado dos relvados desde janeiro, depois de ter sofrido uma fratura de stress num pé, tendo sido submetido a uma cirurgia. Apesar da gravidade da lesão, isso não o impediu de voltar a protagonizar um episódio que reforça o seu estatuto de 'party boy' em Inglaterra.

Veja as imagens:

EXCLUSIVE: England ace Jack Grealish spotted snoozing at rooftop bar after boozy afternoon drinking session https://t.co/FVHCHCnAHW — The Sun Football ? (@TheSunFootball) April 26, 2026