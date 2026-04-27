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Jack Grealish envolto em nova polémica: médio apanhado a dormir em terraço após tarde de copos

Record 09:42
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Jogador emprestado pelo Man. City ao Everton encontra-se a recuperar de uma lesão grave

Nem uma lesão grave impede de Jack Grealish voltar a estar em destaque nos jornais ingleses... e o motivo não está relacionado com futebol. O médio inglês, cedido pelo Man. City ao Everton, está nas manchestes do 'The Sun' esta 2.ª feira depois de ter sido apanhado a dormir no terraço de um bar em Manchester. Como confirmaram algumas testemunhas ao jornal britânico, o que provocou esse estado de convalescência foi uma longa tarde de copos.

Jack Grealish novamente em destaque... fora de campo
Jack Grealish novamente em destaque... fora de campo AP

"Os amigos estavam a tentar acordá-lo. Com certeza que o álcool teve grande efeito", afirmou uma fonte no local. Entretanto, várias fotografias do jogador adormecido têm-se espalhado pelas redes sociais.

Recorde-se que Grealish está afastado dos relvados desde janeiro, depois de ter sofrido uma fratura de stress num pé, tendo sido submetido a uma cirurgia. Apesar da gravidade da lesão, isso não o impediu de voltar a protagonizar um episódio que reforça o seu estatuto de 'party boy' em Inglaterra.

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