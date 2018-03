O serviço religioso do Dia da Commonwealth foi o primeiro acto oficial da actriz Meghan Markle, noiva do príncipe Harry, com a rainha de Inglaterra, Isabel II.

Apesar de já ter assistido à missa de Natal em Sandringham, este foi o primeiro acto oficial com toda a Casa de Windsor. A actriz norte-americana chegou acompanhada por Harry e pelos duques de Cambridge, William e Kate Middleton. O príncipe Carlos e a mulher, Camila, também marcaram presença na Abadia de Westminster.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, e Patricia Scotland, secretária-geral da Commonwealth, estiveram entre as duas mil pessoas que assistiram ao serviço.

Isabel II lidera a Commonwealth desde 1952 e, segundo a Reuters, não teme dizer que o sucesso da organização, que inclui 53 países em representação de 2,4 mil milhões de pessoas, com uma das suas maiores realizações como rainha. Em 66 anos de reinado, a soberana realizou mais de 200 viagens a países da comunidade, só faltando conhecer os Camarões e o Ruanda.

Em Abril deste ano, Londres será a sede do encontro de chefes de governo e de estado da Commonwealth – os medias ingleses, avança a agência de notícias, especulam que os governantes se debrucem sobre o tema da sucessão da monarca.

"Tendo desfrutado da calorosa hospitalidade de tantos países da Commonwealth ao longo dos anos, aguardo com expectativa o prazer de receber os líderes de nossa família de 53 nações nas minhas casas em Londres e Windsor", disse a rainha em um comunicado.

Será no castelo de Windsor que Harry e Meghan vão casar no dia 19 de Maio. A família real inglesa pagará o casamento, incluindo a cerimónia, a música, as flores e a recepção.

Harry e Markle conheceram-se em Maio de 2016 no Canadá, quando o filho mais novo do príncipe de Gales e de Diana promovia em Toronto os Jogos Invictus, em que participam veteranos de guerra. O príncipe Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico.