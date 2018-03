Catherine Rose Holzman, uma freira de 89 anos, colapsou e morreu em tribunal durante um processo movido por Katy Perry e que envolvia a venda de um convento.O inusitado processo começou quando a cantora pop quis comprar um antigo convento em Los Angeles, decisão aceite pelas freiras católicas que detinham a propriedade do espaço. No entanto, as freiras voltaram atrás na decisão depois de verem vídeos de Katy Perry e a considerarem pouco católica.Mais tarde, decidiram vender a mesma propriedade a uma empresária, que pretendia transformar o espaço, onde as freiras já não habitavam, num complexo hoteleiro de luxo.A segunda venda foi cancelada em tribunal e Katy Perry reclamou na Justiça o que tinha acordado com as religiosas, razão pela qual Catherine Rose Holzman estava, esta sexta-feira, num tribunal em Los Angeles.Horas antes de morrer, a freira fez um pedido durante uma entrevista televisiva. "Katy Perry, por favor pára. Isto não está a fazer bem a ninguém e está a magoar muita gente", disse, antes de entrar na sala de tribunal onde acabaria por falecer.