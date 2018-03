A rainha Isabel II já cumpriu o protocolo e tornou oficial o casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle. A obrigatória aprovação real foi tornada pública através de um comunicado do Palácio de Buckingham."Declaro o meu consentimento ao contrato de matrimónio entre o meu neto mais querido príncipe Henry Charles Albert David of Wales e Rachel Meghan Markle. Este consentimento será aprovado pelo Grande Selo e entrará nos Livros do Conselho Privado", diz o documento citado pela imprensa britânica.De acordo com o foi estabelecido no Acto de Sucessão de 2013, qualquer membro da família real que esteja entre os seis primeiros na linha de sucessão ao trono tem de ter a permissão do monarca regente para contrair matrimónio. Caso não o faça, ele e os seus descendentes ficarão inibidos de subir ao trono.Será no castelo de Windsor que Harry e Meghan vão casar no dia 19 de Maio. A família real inglesa pagará o casamento, incluindo a cerimónia, a música, as flores e a recepção.Harry e Markle conheceram-se em Maio de 2016 no Canadá, quando o filho mais novo do príncipe de Gales e de Diana promovia em Toronto os Jogos Invictus, em que participam veteranos de guerra. O príncipe Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico – e descerá para sexto quando o filho dos duques de Cambrigde, William e Kate, nascer em Abril.